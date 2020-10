La hausse du nombre de personnes hospitalisées dans le Gard à cause du Covid se poursuit

Selon les derniers chiffres de l'ARS on passe de 67 à 82 hospitalisations en 4 jours dans le Gard. On compte aussi malheureusement un mort de plus à l’hôpital.

De plus en plus d'hospitalisations au CHU de Nîmes à cause du Covid

Comme tous les mardis et le vendredis, l'Agence Régionale de Santé en Occitanie publie son bulletin d'information sur le Covid-19 et la hausse se poursuit.

82 personnes à l'hôpital, et 110 morts depuis le début de l'épidémie

82 personnes sont hospitalisées à cause du coronavirus dans le Gard, soit 15 de plus part rapport à vendredi dernier, 22 malades se trouvent aussi en réanimation, ils étaient 19 vendredi. Une personne supplémentaire est décédée augmentant le décompte à 110.

En Lozère on compte une hospitalisation de plus, ce qui amène à 6 personnes à l’hôpital à cause du Covid.

+1082 cas positifs en moyenne par jour sont constatés en Occitanie portant le total, à 7572 depuis le 29 septembre.