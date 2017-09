La Haute-Corse en proie aux incendies

Pas moins de huit départs de feu sont recensés depuis la mi-journée dans le département soumis à des vents violents. Des foyers concentrés essentiellement sur le centre Corse et la Balagne, avec comme caractéristiques de nombreux départs simultanés.

Deux séries d'incendies quasi simultanées entre 12h10 et 12h20

Tout d'abord trois départs ont eu lieu sur le secteur de Calenzana et de l'Argentella où trois hectares et deux fois 1000 mètres carrés ont brulé à proximité d'habitations et d'un camping. Deux trackers, deux canadairs, et des groupes d'intervention au sol, une cinquantaine d'hommes de Calvi et des pionniers sont mobilisés. Des incendies, en voie d'être "fixés" selon la préfecture de Haute-Corse.

Autre secteur touché, le Boziu dans le centre Corse, là aussi trois départs ont eu lieu sur les coups de midi, un hectare a brulé sur la commune d'Erbaghjolu nécessitant l'intervention d'un hélicoptère bombardier d'eau et de deux trackers. Toujours dans ce secteur du Boziu du côté de Saint-André, cinq hectares ont été parcourus sur un premier foyer, un et demi sur un second, ici un des flancs du feu serait fixé toujours selon la préfecture. Là aussi d'importants moyens sont nécessaires : les pompiers du cortenais aidés par un groupe de vingt-cinq hommes du Vaucluse le détachement héliporté des Bouches du Rhône, quatre-vingt hommes et les moyens aériens (quatre trackers et trois canadairs) qui agissent en alternance évidemment sur les nombreux foyers.

Enfin deux feux se sont déclarés à Oletta et Linguizzetta, deux foyers désormais éteints qui ont détruits respectivement six-cents et deux mètres carrés de végétation.

Face à des conditions météo difficiles, le travail des moyens aériens et des quelques cinq-cents hommes sur le terrain est compliqué, la Haute-Corse est placée en vigilance jaune aux vents violents qui peuvent atteindre 120km/h en rafale.

Les préfectures de Corse interdisent l'accès à plusieurs massifs forestiers, depuis 7h ce samedi matin, jusqu'à 22h encore à cause de ce risque incendie très important.

Autre conséquences du vent

Des perturbations sur le trafic maritime sont constatées dans les ports de Haute-Corse. A Bastia depuis le petit matin la capitainerie est contrainte d'adapter le trafic aux conditions météo, les bateaux sont encore nombreux en ce dernier week-end de vacances. Pas d'annulation jusqu'ici mais de nombreux retards aux entrées comme aux sorties du port. Des perturbations à noter également pour le port de l'Ile-Rousse.