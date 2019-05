La Haute-Savoie mauvaise élève de la sécurité routière

Haute-Savoie, France

En Haute-Savoie, une personne décède dans un accident de la route tous les six jours. Depuis le début de l’année, si le nombre d’accident est en baisse (-13,9%), ils sont de plus en plus graves. Et le résultat est implacable. Vingt-trois morts depuis janvier (14 automobilistes, 4 motards, 4 piétons et 1 cycliste), c’est 9 victimes de plus que sur la même période en 2018. "Si la tendance ne s’inverse pas, le bilan de l’année sera extrêmement lourd", s’inquiète déjà Pierre Lambert, le préfet de la Haute-Savoie.

C’est vraiment la violence des accidents qui est en cause." - Pierre Lambert, préfet de la Haute-Savoie

Vitesse

Selon les chiffres donnés par la préfecture, la vitesse excessive est la première cause de mortalité sur les routes haut-savoyardes. Ce mercredi, lors d’une opération de contrôle à Annecy-le-Vieux, 19 automobilistes ont été contrôlés en infraction dont roulant à plus de 40 km/h au-dessus de la limite.