La Haye-du-Puits : un mort dans un accident de la route ce samedi soir

Un homme de 46 ans a perdu la vie dans un accident de la route ce samedi soir dans la Manche. C'était vers 21h sur la D900 à la Haye-du-Puits.

On ne connait pas les circonstances du drame, seul son véhicule était impliqué et l'accident n'a pas fait d'autres victimes. La victime était incarcéré dans son véhicule à l'arrivée des secours et est mort moins d'une heure après.