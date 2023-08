"Là ils exagèrent !" : dans l'Indre, les automobilistes s'agacent de la hausse du prix des carburants

Sur la route des vacances, c'est une augmentation qui fait mal : le gasoil a augmenté en moyenne de 14 centimes par rapport à début juillet, et l'essence en moyenne de 11 centimes. Les prix à la pompe reviennent à des niveaux que l'on avait plus vus depuis avril. C'est lié à des tensions sur le marché international du pétrole. On frôle les deux euros le litre dans plusieurs stations berrichonnes. Cette hausse des prix du carburants, démarrée au début de l'été, agace certains automobilistes croisés dans une station essence de Cap Sud Saint-Maur.

ⓘ Publicité

À lire aussi Carburants : les prix remontent pendant les vacances d'été, au plus haut depuis trois mois

Une hausse qui provoque l'incompréhension

À la pompe, les automobilistes de l'Indre ont du mal à comprendre cette hausse du carburant. "De 1,69 euros, il est passé là à 1,77 euros. Là ils exagèrent un petit peu quand même" s'agace poliment Sylvie. "Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'en Espagne, il y a 30 centimes d'écart avec nous. Quand ils l'achètent c'est le même prix que nous, non ? Bon, alors ! Il y a un vol quelque part là" estime, un peu plus virulemment, Michel. **"Les gens roulent beaucoup pendant les vacances, il y a une demande de pétrole en plus, donc les prix ré-augmentent. Ca n'est pas normal" ajoute cet automobiliste. Le syndicat Mobilians, qui représente notamment le secteur des stations-service, a assuré récemment que les départs en vacances n'étaient en rien liés à l'augmentation des prix, sur Europe 1.

La raison de la hausse des prix du carburant est plutôt à aller chercher du côté du marché international du pétrole. Les neufs pays producteurs membres de l'Opep +, dont l'Arabie Saoudite et la Russie, ont volontairement diminué cette activité de production.

Les vacanciers pénalisés

Ce qui est certain, c'est que ceux qui ont décidé de partir en vacances en août en prenant la voiture sont pénalisés. "C'est un budget" reconnaît ainsi Jacky, venu en camping-car du bassin d'Arcachon pour passer des vacances en Berry. Certains, comme Sylvie, font même le choix de ne pas partir : "la moindre location que vous trouvez c'est hors de prix (...) et vu le prix de l'essence, vu le prix de tout, non, c'est pas la peine. On ne va pas se mettre dans le rouge pour aller en vacances".

Il est vrai qu'en plus de la hausse du prix des carburants, l'inflation vient peser sur les finances des automobilistes. À la pompe, tout le monde ou presque l'évoque spontanément. Paul, qui habite en zone rurale, subit : "je suis obligé de prendre ma voiture (...) on est obligés de consommer, c'est comme l'électricité, avec l'augmentation de 10% qu'il y a eu au mois d'août". Une hausse des tarifs de l'électricité liée à la fin du bouclier tarifaire , qui vient grever un peu plus le budget des automobilistes. Pour ce qui concerne les carburants, cela fait quelque temps déjà que les aides