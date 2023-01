La Jarne : une jeune entrepreneuse se fait voler son commerce ambulant

Léa Mie est âgée de 31 ans. Originaire de La Rochelle, elle vit et travaille à Cognac mais l'objet de son nouveau projet de vie a disparu dans la nuit du 29 au 30 décembre dernier chez ses parents installés à La Jarne (Charente-Maritime). Une vieille remorque transformée en foodtruck et customisée par le père de Léa. Elle était stationnée sous un porche dans une cour commune.

La jeune femme a posté un appel à l'aide sur sa page Facebook. "On m'a volé ma remorque immatriculee BQ-071-GQ sur La Jarne (17). Celles et ceux qui me connaissent savent à quel point ce projet de reconversion me tient à cœur, et pourront deviner à quel point je suis triste et écœurée par de tels comportements. Si vous avez déjà eu l'occasion de manger un de mes gâteaux (ou si vous souhaitez en goûter un un jour) merci de m'aider à la retrouver. Voici quelques photos. C'est une vieille remorque 1 essieu et chromée, il n'y en a pas 50 dans le coin."

Léa travaille actuellement au sein d'une association de défense de l'environnement en Charente, mais elle s'est lancée depuis plusieurs années dans un projet de reconversion professionnelle. Un commerce ambulant mixant pâtisserie et traiteur. La jeune rochelaise a entamé toute les démarches depuis deux ans. A commencer par une formation obligatoire pour vendre de la pâtisserie, un diplôme, sans compter l'achat et la rénovation de la remorque et du matériel professionnel. Un investissement financier très lourd. "C'était l'investissement d'une vie, c'était mon bébé [sourire]. J'avais trouvé cette remorque à un prix abordable. Elle était un peu sentimentale aussi, puisque c'est un ancien pâtissier-traiteur à la retraite qui me l'a vendue avec son matériel et tous ses conseils pour mener à bien mon projet."

Une plainte a été déposée par Léa à la gendarmerie d'Angoulins.

