"La jeter du haut d'un viaduc", en Mayenne le calvaire psychologique d'une mère de famille

Le tribunal correctionnel de Laval a jugé un homme de 41 ans ce jeudi, accusé d'avoir proféré des menaces de morts et d'avoir harcelé son ex-compagne et ses beaux-parents entre 2018 et 2019. Le natif de Chambéry (Savoie) est condamné à douze mois de prison avec sursis et une obligation de soins.

Une pression intenable

18 mois d’insultes et un climat de peur. Auprès de son ex-compagne d’abord, la mère de son fils, partie des Yvelines pour s’installer à Quelaines-Saint-Gault, "sans me prévenir et avec son employeur" lance l’homme à la barre.

Il l’a menace de mort et envoie des sms du type "Je vais me tuer avec notre fils".

Quelques jours après la séparation, cet ancien membre de la légion étrangère loue un logement à Simplé, soit à sept kilomètres du domicile de son fils et de son ex petite amie. Pour maintenir la pression, il envoie la photo d’une maison en faisant croire à la mère qu’il l’a achetée : "On va être voisin, ça va être compliqué quand on va se croiser à la boulangerie" insinue-t-il dans un autre sms.

"La jeter du haut d'un viaduc"

Les beaux-parents sont aussi la cible de l'homme. Des appels, des textos. "Vous allez avoir la joie d’aller à la sépulture de votre fille (...) je vais la jeter du haut du premier viaduc que je trouverai". L’ancien militaire a été diagnostiqué bipolaire dans le passé. A la barre, il soupire à l’énoncé des faits comme s’il a du mal à croire qu’on parle de lui. Et pourtant c’est bien lui. "C’est une période révolue, j’ai été traumatisé qu’elle m’abandonne (...) Je ne dialoguera plus avec elle" explique le père de famille.