La jeune bayonnaise victime d un viol en réunion à Bordeaux, veut un procès pour l'exemple

Trois anciens joueurs du FC Grenoble rugby mis en cause pour "viol en réunion" et renvoyés devant la cour d'assises de Gironde, devront s'expliquer face à la plaignante, une jeune bayonnaise âgée aujourd'hui de 23 ans et qui veut un procès "pour l'exemple" et dans la continuité du phénomène Me Too.