La jeune femme disparue à Chef-Boutonne retrouvée

Appel à témoins levé dans les Deux-Sèvres et recherches terminées. Gaby, jeune femme de 20 ans dont la disparition inquiétante avait été signalée ce mercredi 23 février par les gendarmes a été retrouvée.

Gaby, dont la disparition inquiétante avait été signalée à Chef-Boutonne, a été retrouvée saine et sauve. Un appel à témoins avait été lancé par la gendarmerie des Deux-Sèvres ce mercredi 23 février car la jeune femme âgée de 20 ans n'avait plus donné de signe de vie depuis qu'elle était partie du domicile de ses parents dans la soirée du 21 février. Elle était en région parisienne et a contacté la gendarmerie durant le week-end à la suite de l'appel à témoins qui est donc levé.