La jeune femme disparue sur une aire d'autoroute en Dordogne a été retrouvée en bonne santé

Les messages postés sur les réseaux sociaux par sa famille ont été massivement relayés en Dordogne. Mélanie, une habitante de Condat de 35 ans avait disparu depuis la mi-journée mardi 30 mai , sur l'aire d'autoroute du Manoire le long de l'A89 à Saint-Laurent-sur-Manoire. Les gendarmes l'ont retrouvée vivante ce vendredi en Corrèze, dans un hôtel à Donzenac au nord de Brive.

L'information, donnée par la famille, est confirmée par la gendarmerie à France Bleu Périgord. Selon la famille de la jeune femme, elle est désorientée et légèrement déshydratée mais en bonne santé. Pour sa mère, sa sœur, comme tous ses proches, c'est un immense soulagement. Ils n'avaient plus de nouvelles de Mélanie depuis bientôt trois jours, et la décrivent comme fragile psychologiquement et désorientée.

Retrouvée dans un hôtel

Les dernières images d'elles montraient la jeune femme partir seule à pieds en direction du rond-point de sortie de l'aire du Manoire. Elle venait de tomber en panne sur l'autoroute en allant déjeuner dans sa famille, sa voiture était encore sur la dépanneuse. Elle avait demandé au dépanneur de s'arrêter pour aller aux toilettes sur la route du garage.

Le chien pisteur de la gendarmerie de Périgueux, un Saint-Hubert nommé Hagrid, avait été mobilisé jeudi matin pour chercher sa trace, avec l'aide de maîtres-chiens bénévoles qui ont parcouru une très grande zone de recherches pour tenter de la retrouver.

Sa famille soulagée

La brigade de gendarmerie de Terrasson, habituée des disparitions, était confiante dans les chances de retrouver la jeune femme. Ils ont repéré des mouvements bancaires sur son compte, qui ont notamment permis de la retrouver.

Une patrouille de la gendarmerie de Corrèze s'est déplacée à Donzenac ce vendredi matin, pour identifier formellement la jeune femme. Sa famille est partie pour la retrouver dans la journée. La jeune femme avait déjà disparu une première fois, il y a quelques semaines.