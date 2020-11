Accident mortel à Lattes sous cocaïne, alcool, téléphone au volant, 5 ans de prison pour la conductrice

Une conductrice était jugée pour avoir causé la mort d'une jeune femme de 22 ans dans un accident à Lattes. Elle conduisait sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne et se filmait au volant Le tribunal correctionnel de Montpellier l'a condamnée à 5 ans de prison dont un an avec sursis.