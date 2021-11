Joggeuse disparue en Mayenne : la jeune fille reconnaît "avoir menti" et "ne pas avoir été enlevée"

Dans un communiqué de presse publié ce vendredi après-midi, la procureure de Laval explique que la jeune joggeuse mayennaise "a indiqué avoir menti et ne pas avoir été enlevée". La lycéenne a été portée disparue lundi soir et retrouvée dans un restaurant 24 heures plus tard.