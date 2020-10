La jeune Lili retrouvée, trois semaines après sa disparition à Montréjeau

C'est le soulagement pour la grand-mère de Leevydjah. "Elle a été retrouvée tôt ce matin à Poitiers" confie-t-elle, trois semaines après sa disparition. Lili, 11 ans n'avait pas regagné le domicile de sa grand-mère le 17 septembre dernier à Gourdan-Polignan, après être sorti du collège Bertrand Laralde.

Selon le procureur de la République de Saint-Gaudens, six personnes sont en garde à vue, dont la mère de la collégienne. La piste de l'enlèvement familial avait été évoquée dès le début des recherches, dans un contexte très particulier : la grand-mère de l'adolescente venait d'en obtenir la garde, au détriment de la mère.

La jeune fille, saine et sauve, est dans un état stable moralement et physiquement, selon le procureur. L'instruction est toujours en cours pour déterminer les causes exactes de la disparition.