La jeune stagiaire drômoise tuée à Lagnes était de Saint-Sorlin-en-Valloire

Saint-Sorlin-en-Valloire, France

Axelle, 20 ans, venait d'arriver à Lagnes (Vaucluse) pour suivre un stage. Elle est décédée vendredi dernier, après avoir été agressée et étranglée dans la nuit du 5 au 6 février. La jeune femme était originaire de Saint-Sorlin-en-Valloire, dans le nord Drôme.

L'étudiante était très impliquée dans la vie de sa commune. "Vous imaginez... tout le monde est abattu." Louis Julien, le maire de Saint-Sorlin-en-Valloire parle d'Axelle comme d'"une très brave fille, gentille, polie comme on n'en fait plus, qui nous aidait à servir le repas des anciens avec les conscrits, et qui venait aux vœux du maire alors qu'un jeune de 20 ans, ce n'est pas ça qui le préoccupe". Pour le moment, il n'y a pas d'hommage prévu, le maire ne connaissant pas les volontés de la famille.