La JIRS de Nancy signe l'une de ses plus grosses prises de stupéfiants depuis sa création

Tout a débuté en 2020. Et a force de filature, de surveillance, c'est un vaste réseau qui a été mis à jour par l'action combinée des gendarmes et des policiers. En début de semaine, avec le renfort de la BRI, du RAID ou encore du GIGN, ils sont intervenus sur plusieurs lieux dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle aux domiciles des suspects mais aussi dans différents lieux de stockage de la marchandise.

Prises record

La pêche a été bonne : plus d**'une tonne et demi de cannabis**, 5.6kg d'herbe, 53.4 kg de cocaïne, 458 700 euros en liquide, 17 véhicules et 6 armes ont été découverts.

Plus de 450 000 euros en liquide ont été saisis - JIRS Nancy

Valeur estimée de la marchandise à la revente, plus de 16 millions d'euros. Les interpellations et perquisitions ont été réalisées directement aux domiciles des suspects ou dans des lieux de stockage, ce qui explique ces quantités et montants saisis, bien plus importants que lors de saisies "à la volée", lors du transport de la marchandise.

Les 17 véhicules découverts servaient à la logistique du réseau qui s'approvisionnait en Belgique ou en Espagne. Ils servaient au transport des stupéfiants. Les enquêteurs ont aussi saisi un chariot élévateur, preuve de l'importance des quantités qui passaient dans ces lieux de stockage.

Suspects "chevronnés"

Parmi les 10 suspects interpelés, 9 ont été mis en examen, 8 d'entre eux ont été placés en détention, le dernier a été placé sous contrôle judiciaire. Ils sont âgés de 22 à 40 ans.

Originaires de Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de Moselle, ils ont tous des antécédents judiciaires, 5 d'entre eux se trouvent d'ailleurs en état de récidive légale. La procédure judiciaire suit son cours.

Ces interpellations, coordonnées entre police et gendarmerie sont le fruit de plusieurs années d'enquête. La 1ère information judiciaire avait été ouverte en avril 2020 à Nancy, puis, vu l'ampleur et l'étendue du trafic sur plusieurs départements, elle avait été confiée à la JIRS. Il a fallu ensuite plusieurs années de renseignements, de filatures et d'investigation pour aboutir au coup de filet de cette semaine.