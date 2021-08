"La Joconde des Ferrari" : la justice met fin au litige qui oppose les héritiers du Creusois Pierre Bardinon

Les héritiers du Creusois Pierre Bardinon devront partager le fruit de la vente de la Ferrari la plus chère du monde. La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel de Limoges, en 2020.

Le Creusois qui vendu la Ferrari la plus chère du monde condamné à rembourser une partie de la somme à ses co-héritiers (photo d'illustration).

La Cour de cassation met fin à un litige qui oppose les héritiers de l'industriel creusois Pierre Bardinon depuis sept ans. Deux de ses enfants, Jean-François et Anne, ont saisi la justice en 2014 afin de contester la vente par leur frère Patrick d'une Ferrari 250 GTO de 1964. Un riche Taïwanais l'a acheté 48 millions de dollars, soit 36 millions d'euros. Cette voiture de course est la plus chère du monde. Elle a d'ailleurs été baptisée la "Joconde des Ferrari".

Anne et Jean-François Bardinon estiment qu'il s'agit d'un héritage commun alors que Patrick Bardinon soutient que leur père, décédé en 2012, lui avait légué cette voiture, soulignant que la carte grise était à nom. Poursuivi pour "abus de confiance", ce dernier a été relaxé par le tribunal correctionnel de Guéret en 7 mars 2019. Mais quelques mois plus tard, le 8 janvier 2020, la Cour d'appel de Limoges l'avait, au contraire, condamné à reverser plus de 52 millions d'euros dans la succession commune aux trois enfants. Une décision confirmée par la Cour de Cassation.

La Ferrari au cœur de cette affaire n'est produite qu'en trois exemplaire. Pierre Bardinon l'avait acheté à l'état d'épave en 1978, mais le propriétaire du circuit du Mas du Clos avait pour passion de redonner vie aux voitures de luxe. Son héritage est estimé à environ 200 millions d'euros. Une trentaine de voitures de luxe sont toujours sous séquestre.