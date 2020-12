La Jonquera : la police saisit de grosses quantités de cannabis dans un autobus et une voiture de luxe

La police espagnole vient d'effectuer plusieurs nouvelles saisies de drogues dans la zone frontalière de la Jonquera. 194 kilos de marijuana ont été découverts dans un autobus et dans une voiture de luxe. Les forces de l'ordre ont arrêté quatre personnes.

La zone frontalière de la Jonquera entre la France et l'Espagne est plus que jamais une plaque tournante du trafic de drogue. Les forces de l'ordre espagnoles multiplient les opérations contre le crime organisé. Les deux dernières en date menées par la Policia nacional (police nationale espagnole) ont permis de saisir 194 kilos de marijuana, dissimulés dans un autobus et une voiture de grosse cylindrée.

La compagnie de bus au cœur du trafic

C'est grâce à une information fournie par les Mossos d'Esquadra (police régionale catalane), que les forces de l'ordre espagnoles ont pu intervenir il y a une dizaine de jours sur un autobus immatriculé en Roumanie. Les policiers attendaient le véhicule qui a pu être intercepté à son arrivée à la Jonquera. Les Mossos avaient averti qu'une importante quantité de stupéfiants se trouvait à bord. Et effectivement, la fouille menée avec l'aide de chiens a permis la découverte de 81 kilos de marijuana qui étaient notamment cachés sous les sièges dans des valises de passagers. La police espagnole soupçonne fortement la compagnie de transport d'avoir contribué au trafic. L'un des responsables de l'entreprise a été arrêté, tout comme les deux chauffeurs et un passager. Les quatre personnes ont été placées en détention provisoire sur décision du magistrat de permanence au tribunal de Figueres.

Une partie de la drogue découverte dans le bus - CNP

Les trafiquants pas très prudents garés prés du commissariat

La police nationale espagnole a également saisi la semaine dernière 113 kilos de marijuana dans une voiture de luxe de grosse cylindrée. Le véhicule était stationné dans une rue de la Jonquera située à proximité des commissariats de police nationale et municipale. Ce sont d'ailleurs des policiers qui ont remarqué en passant un grand nombre de colis suspects entreposés dans la voiture à la vue de tout le monde. La fouille a ensuite permis de confirmer la présence de 99 ballots contenant de la marijuana.