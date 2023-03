La journaliste Morgan Large porte plainte, elle soupçonne un nouveau sabotage de sa voiture

La journaliste Morgane Large a été à nouveau mise en danger annoncent les medias Splann! et RKB pour lesquels elle travaille, qui évoquent une suspicion d'acte criminel.

Les écrous d'une des roues de sa voiture semblent avoir été desserrés dans la nuit du 23 au 24 mars, elle s'en est aperçu en voiture vendredi matin. Le garagiste estime que la roue risquait de se détacher : "Les écrous de la roue arrière gauche sont complètement desserrés […], la roue bouge à la main et ne tient presque plus.", selon les mots du professionnel cité dans le communiqué envoyé par Splann! et la radio RKB.

Sabotage

La journaliste, qui travaille notamment sur l'agroalimentaire breton, a porté plainte à la brigade de gendarmerie de Rostrenen. Il y a deux ans, une roue de sa voiture avait déjà été déboulonnée, alors que les portes de la radio avaient été fracturées peu avant. Plusieurs plaintes avaient alors été déposée. Juste avant, elle témoignait dans un documentaire sur France 5 évoquant les dérives de l'agroalimentaire.

Le communiqué évoque un "sabotage, une nouvelle tentative de porter atteinte à la vie et à travail d'enquête de notre collègue et consœur. En instillant la peur dans la profession, il participe du climat de menaces qui pèse sur la liberté de la presse et sur les lanceurs d'alerte."