Véronique Robert, la journaliste blessée par une mine en Irak, est morte

Véronique Robert est morte des suites de ses blessures a annoncé samedi France Télévisions. La journaliste avait été blessée lundi dans une explosion d'une mine à Mossoul, en Irak. Elle était en reportage pour l'émission "Envoyé Spécial" avec deux confrères, décédés eux aussi.

Véronique Robert venait d'être rapatriée à Paris. La journaliste française avait été blessée lundi, dans l'explosion d'une mine à Mossoul, en Irak. France Télévisions a annoncé son décès ce samedi sur Twitter.

[CP] Tristesse... Décès de Véronique Robert suite à ses blessures à Mossoul — France Télévisions (@Francetele) June 24, 2017

"Opérée à Bagdad, la journaliste avait été transférée dans la nuit de jeudi à vendredi à l'hôpital Percy près de Paris", précise le groupe dans son communiqué.

Et d'ajouter : "Véronique Robert, spécialiste des terrains de guerre qui avait couvert de nombreux conflits au Moyen-Orient et notamment en Irak, effectuait avec le journaliste reporter d'images Stéphan Villeneuve et le fixeur kurde Bakhtiyar Haddad, un reportage sur la bataille de Mossoul destiné au magazine Envoyé Spécial, pour la société #5 Bis Productions".

"La direction et les équipes de France Télévisions ainsi qu'Emilie Raffoul directrice de #5 Bis Productions s'associent à la douleur de sa famille et de tous ses proches", conclut France Télévisions en leur présentant "leurs plus sincères condoléances".

Mardi, l'Élysée a annoncé que Stephan Villeneuve allait être fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume.

