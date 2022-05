"La Justice s'ouvre de plus en plus" et se "préoccupe" d'avantage des victimes, explique sur France Bleu Picardie Delphine Chauffaut, juge et référente égalité homme-femme à la Cour d'Appel d'Amiens. Le tribunal d'Amiens organise un forum ouvert à tous ce jeudi sur ces thématiques.

VIDÉO "La Justice est de plus en plus préoccupée par les victimes", selon la juge amiénoise Delphine Chauffaut

"La Justice a longtemps été préoccupée par les auteurs, elle l'est de plus en plus par les victimes", explique la magistrate référente de l'égalité homme-femme au sein de la Cour d'appel d'Amiens, Delphine Chauffaut, invitée de France Bleu Picardie. Ce jeudi, elle organise un forum ouvert à tous au sein même du Tribunal d'Amiens, y seront présents les différents partenaires qui travaillent avec les magistrats au quotidien, les forces de l'ordre, mais aussi les associations, l'Université ou encore le Rectorat. Des salles de confidentialité seront également mises à disposition des partenaires pour recueillir d’éventuelles demandes d’entretien particulier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"La Justice s'ouvre de plus en plus", affirme Delphine Chaffaut sur France Bleu Picardie. Elle se préoccupe de plus en plus des victimes. Auparavant elle se préoccupait des auteurs, et elle le fait toujours, mais elle l'est de plus en plus par les victimes".