La justice à Nice manque d'effectifs, de bureaux et de salles d'audience

"Il manque une vingtaine de juges du siège, pour présider les audiences civiles et pénales dans des délais raisonnables pour les justiciables. Plus de 10 % des effectifs du greffe feront défaut au 1er mars 2022, il n'y a pas assez de fonctionnaires au vu du nombre de départs en retraite", constat dressé par le président du tribunal judiciaire de Nice, lors d'une conférence de presse de rentrée ce lundi. Marc-Jean Talon laisse par ailleurs entendre qu'il va falloir agrandir le Palais de justice de Nice dans les années à venir, devenu trop à l'étroit pour accueillir les fonctionnaires, les magistrats et surtout les audiences en correctionnelle. Concernant le contentieux civil - qui représente les 2/3 de l'activité de la juridiction niçoise - le délai de rendu des décisions peut aller jusqu'à deux ans sur des dossiers de fond (en matière de construction par exemple).

Marc-Jean Talon, président du tribunal judiciaire de Nice Copier

En matière pénale, le procureur de la République de Nice souhaiterait lui aussi que "les décisions soient rendues dans des délais corrects pour répondre aux attentes des citoyens" mais les moyens manquent là aussi : "la moyenne européenne du nombre de procureurs pour 100 000 habitants est de 11,5 or on est à 3,5 en France et même en-dessous à Nice." Xavier Bonhomme souligne aussi le manque de moyens en terme d'officiers de police judiciaire qui enquêtent et transmettent à la justice les procédures. Des procédures en hausse (l'activité avait été réduite l'an dernier avec l'épidémie de Covid-19) et dont le stock ne diminue pas à Nice, comme en France, "cela ne signifie pas que la délinquance augmente mais les services d'enquête mettent du temps, avec leurs moyens, pour traiter les affaires".

Seule éclaircie au tableau : des délais diminués en terme d'aide juridictionnelle, "il faut compter une dizaine de jours entre le moment où on sollicite cette aide et le rendu de la décision, grâce à la dématérialisation", souligne le président du tribunal judiciaire également président du Conseil départemental d'accès au droit.

Lutte contre le trafic de drogue et les violences intra-familiales : priorités du parquet en 2022

La lutte contre le trafic de stupéfiants reste une priorité du procureur de la République de Nice en 2022. En 2021, 358 personnes ont été jugées en comparution immédiate en lien avec le trafic de drogue et quelques dizaines de personnes ont fait l'objet d'une information judiciaire.

Il faut continuer à déstabiliser les trafiquants en multipliant les contrôles, en interpellant, en saisissant de l'argent et de la drogue, et en démantelant des réseaux. - Xavier Bonhomme, procureur de la République

Pour lutter contre les violences au sein de la famille, dont le violences conjugales, le procureur de Nice a crée en septembre dernier, un pôle des "mineurs et de la famille" avec cinq magistrats et un juriste assistant.

Xavier Bonhomme, procureur de la République de Nice Copier

Le procureur de la République de Nice rappelle que depuis qu'il est arrivé, il y a un peu plus de deux ans, les délais de jugement ont diminué : "on jugeait en moyenne à 13 mois, on est à 6-7 mois désormais. C'est encore insuffisant mais la réduction de ce délai a été permise notamment par le recours plus important à la comparution préalable par reconnaissance de culpabilité (CRPC) et à la comparution immédiate."

Des juges, des assistants et des greffiers à l'étroit dans le Palais de justice

En ce moment - c'est du jamais vu au palais de justice de Nice - on aménage une dizaine de postes de travail sur la mezzanine qui accueille la bibliothèque, seul endroit où il reste des m² disponibles. "On va installer là des assistants de justice, mais ça va devenir très compliqué dans les mois et les années à venir en terme de place" prévient Marc-Jean Talon, président du tribunal judiciaire.

On manque de bureaux, de salles d'audiences aussi et on ne peut plus pousser les murs. La cour d'assises siège toute l'année et nous n'avons plus la place pour programmer de grosses audiences devant le tribunal correctionnel. Quand il y a beaucoup de détenus, de prévenus, de parties civiles, on programme ces audiences pendant des vacances scolaires. - Marc-Jean Talon, président du tribunal judiciaire

L'idéal serait de construire un nouveau palais de justice, comme on envisage à Nice un grand hôtel des polices. mais ça s'anticipe, dix, quinze ans à l'avance alertent les magistrats.