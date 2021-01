La justice à Périgueux a tourné au ralenti en 2020 à cause de la crise sanitaire du coronavirus

La justice n'a pas été épargnée non plus par la crise sanitaire. Au tribunal de Périgueux, l'activité a considérablement baissé notamment au conseil des prud'hommes et au tribunal de commerce.

La justice à Périgueux a vécu au ralenti en 2020. L'activité du tribunal judiciaire de Périgueux a considérablement baissé. C'est ce qui ressort de l'audience solennelle de rentrée qui avait lieu ce lundi. Cette baisse est notamment la conséquence de la grève des avocats au tout début de l'année et surtout de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.

Baisse de l'activité au conseil des prud'hommes

Le conseil des prud'hommes de Périgueux - qui statue sur les litiges entre salariés et entreprises - a passé une année particulière. Le nombre de nouvelles affaires en 2020 a baissé de 17% par rapport à 2019

Cependant, cette baisse d'activité dure depuis plusieurs années déjà. Entre 2005 et 2018, le nombre d'affaires à diminué de 43%. Cela est notamment du à la démocratisation de la rupture conventionnelle qui ne débouche généralement pas sur un contentieux et à la hausse des indemnités prud’homales. Cette baisse d'activité générale pourrait, à terme, faire baisser le nombre de conseillers prud’homaux. Le ministère de la Justice pourrait le faire passer de 54 à 36 à Périgueux. Un projet qui devrait voir le jour en 2022 et qui inquiète son nouveau président Jean-Philippe Amestoy, également expert-comptable. Le conseil des prud'hommes de Bergerac pourrait en perdre huit.

"En 2021, je prédis la tempête"

Le tribunal de commerce de Périgueux - qui règle les litiges entre particuliers et commerçants ou entre commerçants et sociétés commerciales - a aussi vécu cette baisse d'activité : à la fin de l'année 2020, il comptait 120 nouvelles affaires contre 187 en 2019. Tous les chiffres sont en baisse notamment le nombre de redressements judiciaires qui passe de 58 en 2019 à 19 en 2020. Mais l'année 2021 s'annonce plus compliquée à cause de la crise économique : "Les chiffres de 2020 sont des statistiques en trompe l’œil et ne traduisent pas la réalité économique. De nouvelles mesures devront être prises par l'Etat car en 2021, je prédis la tempête" a lancé le président du tribunal de commerce qui instruit notamment les dépôts de bilan. Hubert Bonnefond se demande notamment comment les entreprises les plus fragiles vont faire pour rembourser le Prêt garanti par l'Etat octroyé aux sociétés qui n'ont pas eu d'activité pendant les confinements.