"La justice a préféré sacrifier une famille des quartiers d'Aix" le père de Sofiane publie un livre

Dans un livre "Justice pour mon fils Sofiane", Belkacem Ouggad livre une contre-enquête après la mort de son fils en 2005 à Aix-en-Provence lors d'une collision avec une ambulance des pompiers alors que lui circulait sur son scooter. Le père dénonce des contractions et une injustice.

C'est un combat qu'il mène depuis le 1er juillet 2005. Depuis cette nuit de cauchemar au cours de laquelle Sofiance à peine âgé de 16 ans décède. Son scooter percute une ambulance des sapeurs-pompiers à Aix-en-Provence. Belkacem Ouggad dénonce dans cette affaire une injustice, une enquête non aboutie et pointe des zones d'ombre. Depuis toutes ces années, il mène une lutte acharnée au nom de la vérité même si la version livrée par les pompiers a été plusieurs fois accréditée par la justice.

Dans son ouvrage, il dénonce ce qu'il appelle des incohérences, des mensonges, des fautes : les pompiers qui quittent les lieux de l'accident avant l'arrivée de la police cette nuit-là pour masquer selon lui le taux d'alcoolémie du conducteur, des témoins dont le récit n'est pas pris en compte par la police, le scooter de son fils qui servait de pièce à conviction et qui a disparu au cours de l'instruction, le sang de son fils qui a été changé dans le but de lui attribuer un taux d'alcool positif... Belkacem Ouaggad estime qu'on a caché la vérité pour "protéger les pompiers".

"On veut protéger les institutions, les pompiers sont très costauds, ils sont bien aimés dans tout le pays. On comprend que la justice ne veuille pas sacrifier les pompiers. Il vaut mieux sacrifier la famille d'un quartier, on s'est dit 'ils ne feront rien'. Mais tout est contre eux. L'enquête n'a pas été faite." - Belkacem Ouaggad

Plusieurs non-lieux

L'information judiciaire à l'encontre du pompier qui conduisait ce soir là s'est soldée par un non-lieu en octobre 2009 et il a lui même été condamné l'année suivante pour diffamation à 1000 euros d'amende. En décembre 2015, Belkacem Ouggad obtient une réouverture de l'enquête, mais elle débouche sur un non-lieu. Il espère encore faire bouger les choses : "J'espère que la justice reverra tout ça. C'est possible, on l'a déjà vu. Il y a une famille qui souffre, il n'y a pas eu justice."