La justice allège en appel les peines du commando de la fac de droit de Montpellier

Jean-Luc Coronel, son avocat Laurent Libelle, et sa compagne Patricia Margand.

Est-ce la fin judiciaire d'une affaire qui avait beaucoup fait parler ? En mars 2018, huit étudiants en grève avaient été blessés lors de l'évacuation violente d'un amphithéâtre de l'université de droit Paul Valéry . Un commando composé de plusieurs personnes cagoulées était intervenu, à coups de lattes en bois et avec un pistolet à impulsion électrique.

ⓘ Publicité

Trois peines réduites, une relaxe

Sept personnes se sont retrouvées devant la justice en première instance , dont l'ancien doyen de la faculté. Toutes ont été condamnées. Quatre prévenus ont fait appel de la peine que le Tribunal leur a infligée.

Parmi eux, le professeur Jean-Luc Coronel. Condamné en première instance à 14 mois de prison dont six mois ferme, il voit sa peine être réduite à un an de prison avec sursis. L'enseignant est aussi relaxé d'une partie des poursuites, celle concernant des faits de violence. Sa compagne Patricia Margand avait écopé de la même peine. La Cour d'Appel la condamne finalement à six mois de prison avec sursis.

Martial Roudier, fils du fondateur du groupuscule régionaliste de la Ligue du Midi, est pour sa part entièrement relaxé. Lors du premier jugement, il est celui qui avait été le plus lourdement condamné : un an de prison ferme.

Enfin, l'ancien militaire Thierry Vincent écope de six mois avec sursis. Il avait été condamné à 12 mois dont six mois fermes en première instance.