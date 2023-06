La justice annule l'agrément de l'association anti-corruption Anticor

Elle s'est fait connaître en participant à de nombreuses procédures judiciaires, dans des dossiers souvent sensibles de lutte contre la corruption. Mais l'association Anticor s'est fait retirer, ce vendredi, son agrément judicaire par le tribunal administratif de Paris. La justice a annulé l'arrêté d'avril 2021 qui avait renouvelé l'agrément judiciaire permettant à l'association d'intervenir en justice.

Cette décision fait craindre aux dirigeants d'Anticor "des impacts très négatifs" pour plusieurs affaires politico-financières en cours.

Deux recours et une demande de nouvel agrément en préparation

"L'agrément a été annulé avec effet rétroactif au 2 avril 2021", a indiqué à l'AFP Elise Van Benden, présidente d'Anticor depuis 2020, ce qu'a confirmé Frédéric Thiriez, l'avocat des demandeurs, deux dissidents de l'association. Anticor est miné par une longue crise interne depuis quelques années : des membres de l'association ont remis en question les méthodes de ses dirigeants, dénonçant un manque de transparence sur les dons reçus, et questionnent aussi son indépendance politique.

Anticor a l'intention de déposer deux recours devant la cour administrative d'appel de Paris, a ajouté la dirigeante : un pour contester le fond de la décision et un "pour demander que les effets de la décision soient suspendus" dans le temps.

Ces recours n'étant pas suspensifs, "une demande de nouvel agrément" sera rapidement déposée, a précisé l'avocate.

Un agrément qui permet de déclencher des poursuites

L'agrément judiciaire d'Anticor lui permet de déclencher des poursuites en déposant une plainte avec constitution de partie civile, ce qui entraîne, sauf exceptions, l'ouverture d'une information judiciaire. Il lui permet aussi de se constituer partie civile dans des procédures de lutte contre la corruption déjà en cours et ainsi d'accéder au dossier, de transmettre des documents, des demandes d'actes ou d'audition de témoins au juge d'instruction.

Anticor impliquée dans 159 procédures en cours

L'association, créée en 2002, est actuellement impliquée dans 159 procédure en cours, selon sa présidente. Deux autres associations disposent de cette possibilité donné par l'agrément : Sherpa et Transparency International.

L'agrément d'Anticor avait été renouvelé par arrêté en avril 2021, après des mois d'incertitude. Mais deux dissidents de l'associations avaient saisi la justice administrative en juin 2021, estimant que la procédure de renouvellement avait été irrégulière et qu'Anticor ne remplissait pas les conditions exigées par l'agrément : caractère indépendant et désintéressé de ses activités, information de ses membres sur la gestion, etc.

A l'audience, le 12 juin, la rapporteuse publique, dont l'avis est souvent suivi, avait conclu à l'annulation de l'agrément, estimant que l'arrêté attaqué était "clairement entaché" d'une "erreur de droit". La loi "ne prévoit nullement la possibilité pour l'administration de passer outre le non-respect" des conditions nécessaires pour obtenir l'agrément "au prétexte que l'association prendrait l'engagement de s'y conformer pour l'avenir", avait-elle notamment argumenté.