La justice autorise l'Église de scientologie à installer son siège à Saint-Denis

Le tribunal administratif de Montreuil a annulé, ce 14 octobre 2020, l'arrêté pris par l'ancien maire de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en septembre 2019. Laurent Russier (PCF) avait refusé d'autoriser des travaux d'aménagement dans un bâtiment racheté par l'Église de scientologie qui compte en faire son siège en France.

Le siège de la Scientologie à Saint-Denis ?

L'Église de scientologie (considérée comme "un mouvement sectaire" selon un rapport parlementaire de 1995) a acquis en 2017, l'ancien bâtiment Panasonic de 7.300 mètres carrés, situé avenue Wilson, pour en faire son siège mais également un centre de formation. Une arrivée qui ne plaît pas alors au maire de la ville. Laurent Russier, avait soulevé des problèmes concernant la sécurité incendie et l'accessibilité pour interdire les travaux sur place dans un arrêté pris le 16 septembre 2019.

Le tribunal rejette les arguments de l'ancien maire

Dans son communiqué, le tribunal explique sa décision. Il estime "qu'un faisceau d'indices concordants établissait en effet que le maire avait exercé ses pouvoirs dans un autre but que la préservation de la sécurité et de l'accessibilité des locaux. Ces indices résultent, d'une part, du fait que l'administration a omis de prendre en considération certaines réponses apportées par le pétitionnaire et a opposé des manquements soit inexistants soit qui, en raison de leur caractère facilement régularisable, auraient pu faire l'objet de simples prescriptions ou de réserves".

Le nouveau maire de Saint-Denis, le socialiste Mathieu Hanotin, opposé lui aussi à la création de ce siège dans sa ville, a désormais deux mois pour faire appel de cette décision.