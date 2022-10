La justice belge refuse la remise à la France de l'imam marocain Iquioussen

Un tribunal belge a refusé ce vendredi d'exécuter le mandat d'arrêt européen ciblant l'imam marocain Hassan Iquioussen, réclamé par la justice française pour s'être soustrait à une mesure d'éloignement cet été, a annoncé à l'AFP son avocat belge Nicolas Cohen. L'imam, arrêté en Belgique le 30 septembre , conteste son extradition. Son avocat a notamment plaidé qu'il risquait "un procès inéquitable" en France. Le parquet a décidé de faire appel de cette décision.

L'imam est incarcéré

Hassan Iquioussen, actuellement incarcéré dans une prison belge, a comparu vendredi lors d'une audience à huis clos devant la chambre du conseil du tribunal de Tournai (ouest), chargée de statuer sur le mandat d'arrêt (MAE). Selon Me Cohen, le parquet s'est prononcé en faveur de l'exécution du MAE. Cette réquisition n'a pas été suivie et par conséquent "appel a été fait, et le dossier reviendra dans un délai de quinze jours devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel", a expliqué Frédéric Bariseau, porte-parole du parquet joint par l'AFP.

Le prédicateur est mis en cause en France pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République française. Il est sous le coup d'un arrêté d'expulsion signé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le 30 août dernier, le conseil d'Etat avait donné son feu vert à l'expulsion de l'imam marocain, proche des Frères musulmans. Il s'était ensuite volatilisé avant d'être retrouvé en Belgique.