"La justice, comme la santé, n'a pas de prix: elle a un coût" nous dit le procureur de la République de Reims

En plein débat budgétaire à l'Assemblée nationale, le procureur de Reims, Matthieu Bourrette, a écrit une tribune publiée par "le Monde" le mardi 25 octobre. Tribune dans laquelle il explique qu'une réflexion sur les modalités de financement de la justice a sa place dans le débat public. "On n'a cessé de réaliser des économies sur la justice, au point de risquer de devoir un jour en faire l'économie. Le système judiciaire est aujourd'hui à bout". Si les Etats généraux de la justice ont produit constats et propositions, le magistrat regrette que le financement n'ait eu qu'une place résiduelle dans le débat.

ⓘ Publicité

Le droit de timbre

Une piste envisagée par Matthieu Bourrette dans sa tribune, celle de la restauration du droit de timbre. "La question qui est posée", dit le procureur de Reims sur France Bleu Champagne Ardenne, "est moins la question de l'évolution du budget -9,3 milliards d'euros pour 2023 ndlr- que des modalités de son financement . Est-ce que tout doit passer par le contribuable, c'est à dire l'impôt ou est-ce qu'on peut imaginer développer des modes alternatifs de financement en sollicitant l'usager du service public de la justice."

Le droit de timbre a existé entre 2011 et 2014, la loi avait prévu que lorsque on allait devant la justice civile, poursuit Matthieu Bourrette, on payait 35 euros de droit de timbre. "Les personnes qui bénéficiaient de l'aide juridictionnelle en étaient exonérées. Au plus haut, cela a rapporté plus de 50 millions d'euros et cela a permis de financer l'aide juridictionnelle". Le recours gracieux à un avocat pour les plus démunis.

Reversement de TVA, l'exemple du dossier d'Avenay-val-d'Or

Autre proposition du procureur de Reims, un reversement de la TVA pour certains frais de justice pénaux, ces actes sollicités auprès des organismes privés dans le cadre des enquêtes. Dans le cadre de l'accident d'Avenay-val-d'Or en juillet 2019 , "les expertises ont coûté plus de 50 000 euros. Avec un taux de TVA à 20%, ce sont 10 000 euros qui sont ainsi retournés dans les caisses de Bercy__. Pourquoi ne pas reverser ce budget aux tribunaux ?"demande Matthieu Bourrette.

Il termine en rappelant que "la justice, on en a tous besoin, il faut veiller à conserver cette institution". L'entretien accordé ce jeudi 27 octobre à France Bleu est à réécouter ici .