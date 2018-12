La justice confisque l'immeuble d'un marchand de sommeil à Draguignan

Var, France

Le Tribunal correctionnel de Draguignan a décidé de taper au portefeuille d'un marchand de sommeil en le condamnant en fin de semaine dernière à la confiscation d'un de ses immeubles évalué à 230 000 euros et en le condamnant à payer à titre personnel 100 000 euros d'amendes. Le propriétaire aux 29 SCI louait des appartements dont les murs étaient notamment couverts de salpêtre, et l'installation électrique plus aux normes à des personnes vulnérables. Le mis en cause a fait appel de cette décision pour mise en danger de la vie d'autrui et soumission de personnes vulnérables à des conditions d'habitations indignes.

C'est un simple coup d'oeil du Procureur de la république de Draguignan de l'époque, Yvan Auriel, qui a déclenché la procédure. Il aperçoit en effet par la fenêtre, alors qu'il est installé à son bureau, des hommes qui travaillent sur le toit de l'immeuble situé en face du Palais de Justice. Interloqué par le fait que ces ouvriers ne sont pas munis d'équipements de sécurité, le Procureur demande aux policiers de s'intéresser au chantier. Ils ne vont pas être au bout de leur surprise. En poussant leurs investigations, ils identifient le donneur d'ordre. Un homme d'une soixantaine d'années qui a pignon sur rue. Chaque jeudi, il tient une permanence dans un local dans lequel il reçoit les plus vulnérables à qui il loue des "appartements". Des personnes démunies socialement, intellectuellement, dans la plus grande détresse qui se refilent le "tuyau" car l'homme n'est pas regardant sur les garanties. Il sait en plus qu'il sera payé car la plupart du temps, il perçoit directement l'aide attribuée par la CAF aux familles ou autres locataires.

"Des logements très dégradés avec des murs couverts de salpêtre" Mathilde Gauvain-Puigbert, substitut du Procureur.

Dans l'un des immeubles par exemple, celui qui a accueilli le plus de locataires et que la justice a saisi, situé au 34 bis rue de Trans à Draguignan, "les murs étaient couverts de salpêtre et de moisissures, il y avait des infiltrations d'eau, et l'installation électrique n'était plus aux normes. Un immeuble qui aurait pu s'effondrer sur la tête des familles qui y logeaient, ou tout simplement brûler" détaille Mathilde Gauvain-Puigbert, Substitut du Procureur, en charge du dossier au Parquet de Draguignan. Des personnes vulnérables qui n'osaient pas se plaindre, certaines en délicatesse avec la justice, d'autres sans titre de séjour, ou enfin, simplement des femmes ou des hommes éloignés de l'Administration et dépassés par leur vie. Ce marchand de sommeil réclamait par exemple 550 euros par mois à un couple avec 5 enfants pour un logement d'à peine 40 m².

La confiscation d'un de ses immeubles décidée par la justice

Cet homme a pourtant déjà été condamné par la justice en 2002 pour des faits similaires. A l'époque, il a écopé d'une peine d'un an de prison dont huit mois avec sursis et de 10 000 euros d'amende. Mais cette fois-ci, c'est véritablement au portefeuille que la justice a décidé de frapper en condamnant l'homme aux 29 SCI à verser à titre personnel une amende de 100 000 euros (s'il ne la paye pas, elle sera convertie en 100 jours de prison). En qualité de personne morale pour 3 de ses sociétés, il devra en outre verser 20 000 euros d'amendes. Et enfin, l'immeuble si dégradé du 34 bis rue de Trans lui a été confisqué définitivement. L'homme a fait appel. "C'est une première condamnation mais j'attends qu'il y en ait d'autres" se réjouit Richard Strambio, le maire de Draguignan. Depuis son arrivée à la tête de la ville en 2004, l'élu a en effet fait de la lutte contre l'habitat indigne l'une de ses priorités, en demandant à ses équipes notamment d'établir un diagnostique. Soixante immeubles seraient concernés à Draguignan, selon ce diagnostique. Richard Strambio veut aller plus vite et plus loin encore. C'est pourquoi il a adressé une question écrite au gouvernement, par le biais du député de sa circonscription Fabien Matras, sur la problématique de l'habitat indigne. "Je souhaite que tous les acteurs travaillent dans une commission qui permettrait de moderniser les procédures et en cas de condamnation, d'avoir des amendes beaucoup plus élevées encore. Avec ces amendes, nous pourrions rénover les immeubles confisqués pour que ces personnes vivent dans des conditions normales comme doivent vivre nos concitoyens au 21ème siècle". argumente le maire dracénois. Quant au marchand de sommeil, il ne déclarait aucun revenu et même un déficit foncier. Pourtant son immeuble confisqué par exemple, lui permettait de toucher environ 1500 euros de loyers tous les mois.