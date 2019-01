La justice creusoise fait son bilan 2018

Creuse, France

En termes de chiffres purs, l'activité civile du tribunal montre un délai de traitement moyen des dossiers qui grimpe de 5,5 à 6,7 mois et un nombre d'affaires en cours (1136) au 31 décembre qui est le double des résultats 2017.

Côté pénal, le procureur de la République a été sollicité à 5567 reprises dont 1369 ont fait l'objet de poursuites. Les procédures de plaider-coupable ont bondi de 71% tandis que les comparutions immédiates, mais aussi les mandats de dépôt (placements en détention) ont été multipliés par 4. Les dépôts de plainte pour cause de violences conjugales ont augmenté et cela restera une priorité en 2019 au même titre que l'insécurité routière et le trafic de drogue (une grosse affaire est instruite depuis le mois de décembre 2018).

Pour un Département réputé calme comme la Creuse, cela fait beaucoup de travail d'autant que Procureur de la République et Président du Tribunal de Grande Instance de Guéret ont tous les deux évoqués des affaires stockées "retrouvées dans un placard, et c'est à l'occasion d'un déménagement de service que nous avons découvert ces procédures, déclare Arnaud Baron le Président du TGI ajoutant: c'était des dossiers traités en particulier par une personne qui a quitté la juridiction et ces dossiers étaient restés dans un placard". Evidemment, ces dossiers ont été traités en surchargeant les audiences et la performance n'est pas mince. Pour Bruno Sauvage, le Procureur de la République à Guéret " En plus des 5 000 procédures de l'année 2018, ce stock représentait environ 1 000 procédures".

La justice creusoise entame cette année 2019 avec quatorze fonctionnaires présents et quatre postes toujours vacants.