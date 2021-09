La justice de proximité, est-ce-que ça marche ? : illustration en Haute-Garonne

La maison de Justice et du droit de Tournefeuille en Haute-Garonne et un lieu d'accueil, d'écoute, d'orientation et d'information gratuite et confidentielle, mais méconnu. Le justiciable peut pourtant y gagner du temps et y régler des ennuis financiers.

La Maison de Justice et du droit de Tournefeuille a pour vocation de désengorger le tribunal judicaire et le tribunal d'instance de Toulouse. Elle se trouve à 45 minutes en transports en commun et à 25 minutes en voiture du palais de justice de Toulouse.

Gratuit et confidentiel, des professionnels reçoivent le justiciable sur rendez-vous

Lieu d'accueil, d'écoute, d'orientation et d'information gratuite et confidentielle, le justiciable peut y prendre rendez-vous avec des avocats généralistes ou spécialisés en droit du travail, il peut aussi y rencontrer un conciliateur de justice ou un délégué du défenseur des droits afin de régler des litiges à l'amiable (entre particuliers et administration , défense des droits de l'enfant et lutte contre les discriminations).

La structure héberge également un bureau de l'association "France Victimes 31", un autre de la maison des Droits des Enfants et des Jeunes, de l'Agence Départementale d'information sur le logement ainsi qu'une permanence d'information et de soutien aux tuteurs familiaux (mesures de tutelle, curatelle et sauvegarde de justice).

Lieu méconnu

Mais la Maison de Justice et du Droit de Tournefeuille est un lieu peu connu, c'est l'agent d'accueil Thierry qui le dit : "c'est pas assez connu, souvent les gens viennent là par un intermédiaire, on leur dit 'viens à la maison de justice tu auras ce qu'il faut', moi-même avant de travailler ici je ne connaissais pas."

La maison de justice et du droit de Tournefeuille accueille au rez-de-chaussée d'un immeuble résidentiel des justiciables en tout genre : "ce matin la juriste a reçu des personnes qui avaient des problèmes liés à la famille, des problèmes de garde, de pension alimentaire.

Rencontres avec les visiteurs et l'agent d'accueil de la Maison de Justice et du Droit de Tournefeuille Copier

Un lieu où sont reçus le citoyen lambda tout comme le repris de justice

Didier vient voir un avocat généraliste. Il connaît la Maison de Justice et du Droit de Tournefeuille pour y être déjà venu il y a une quinzaine d'années. A l'époque c'est l'assistante sociale qui lui avait donné l'adresse. Aujourd'hui Thierry revient de sa propre initiative car il a un problème avec sa prévoyance. Il se perd dans le jargon juridique :

On a du mal à comprendre les textes de loi, en tant que simple citoyen ce n'est pas évident de s'y retrouver"

Greg lui est sous contrôle judicaire, condamné pour agression. Il sort d'un entretien avec son conseiller d'insertion et de probation :

Toulouse ça me fait trop loin, j'habite Tournefeuille c'est plus pratique. Et ça me permet de rester auprès des proches, de mes enfants plutôt que d'aller en prison. Donc c'est pas mal"

Venir ici précise l'agent d'accueil Thierry permet aussi de se sortir d'embarras financier :

Les gens par exemple qui ont vendu une voiture mais qui continuent de recevoir des PV peuvent venir voir le délégué des défenseurs des droits par exemple et il résout le problème."

Depuis le début de l'année la maison de Justice et du Droit de Tournefeuille a accueilli 2500 personnes en dépit de la pandémie et répondu au téléphone plus de 6000 fois, ces derniers temps essentiellement pour des questions de licenciements et de droit du travail.

En Haute-Garonne, il existe une deuxième maison de justice et du droit, à Toulouse dans le quartier de la Reynerie.