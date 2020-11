10 ans après la fermeture de son tribunal d'instance, la commune de Gien (Loiret) va bientôt récupérer davantage de justice de proximité, avec le retour du juge des enfants, du juge des affaires familiales et de certaines audiences correctionnelles. Le ministère de la Justice a donné son feu vert.

Dans un premier temps, les audiences du juge des enfants et du juge des affaires familiales seront organisées au "Pôle social" de Gien, rue des Tulipes

La justice de proximité va faire son grand retour à Gien. C'est officiel, le ministère de la Justice vient de donner son feu vert à ce projet imaginé par le procureur et le président du tribunal judiciaire de Montargis, avec à la clé des crédits et la création de 3 postes contractuels au 1er décembre. Projet qui entrera en vigueur progressivement dans les prochains mois.

La question de l'accès à la justice

Petit retour en arrière : le tribunal d'instance de Gien a fermé en 2010 lors de la réforme de la carte judiciaire décidée par la Garde des Sceaux de l'époque, Rachida Dati. Tout a été alors centralisé à Montargis, et depuis se pose la question de l'accès à la justice pour les habitants du Giennois.

Certes, le délégué du procureur (un ancien gendarme à la retraite) vient à Gien une fois par semaine, et le juge des tutelles une fois tous les 2 mois. Mais cela ne suffit pas, constate Me Morgane Gaury, l'une des 5 avocates installées à Gien : "Montargis, c'est à 40 minutes de Gien, c'est compliqué pour certaines personnes de s'y rendre, notamment quand elles n'ont pas de véhicule. Et c'est même dissuasif : entre les coûts financiers, les pertes de temps, les démarches pour aller jusqu'à Montargis, j'ai déjà vu des clients renoncer, surtout en matière d'affaires familiales."

Juge des enfants, juge des affaires familiales...

Le retour d'une présence judiciaire est donc souhaitable, d'autant que les besoins sont réels. "Actuellement, un tiers de l'activité judiciaire de Montargis concerne des dossiers se déroulant dans le Giennois, souligne Loïc Abrial, le procureur de Montargis. Sachant que la délinquance du quotidien, c'est 1 700 procédures par an pour le tribunal de Montargis, il n'est pas illogique qu'on rapatrie certains dossiers à Gien."

La présence du délégué du procureur (qui peut prononcer des rappels à la loi ou proposer des travaux d'intérêt général, par exemple) et du juge des tutelles sera renforcée dès la fin de l'année. Puis, d'ici mars, le juge des enfants (pour les audiences d'assistance éducative) et le juge des affaires familiales se déplaceront à Gien. La dernière étape, enfin, ce sera l'organisation d'audiences correctionnelles pour les petits délits et les infractions de faible gravité.

... et audiences correctionnelles pour petits délits

Ce dernier aspect est fondamental pour le maire de Gien, Francis Cammal : "Tout ce qui est incivilités aujourd'hui, que ce soit les nuisances sonores, les insultes, les petites dégradations, tous ces événements qui peuvent paraître mineurs sont en réalité ceux qui polluent la vie des gens. Leur apporter une réponse rapide, et localement, est un enjeu crucial."

Ce retour de la justice de proximité se déroulera d'abord au sein du "point d'accès au droit" installé actuellement au Pôle social de Gien, rue des Tulipes. Mais à terme, surtout pour les audiences correctionnelles qui nécessitent des conditions d'accessibilité, de sécurité et de confidentialité, ce lieu ne suffira pas. La ville de Gien explore 3 pistes : l'ancien logement de fonction du Trésorier payeur général (à côté du Pôle social), l'ancien hôtel de ville ou.... l'ancien tribunal d'instance, qu'occupent aujourd'hui l'Inspection académique et le CIO (centre d'information et d'orientation).