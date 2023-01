Le parquet demande un procès après la mort d'un patient dans un hôpital de Marseille en 2019

Comme le révélait mardi le quotidien La Provence , le parquet de Marseille a bien requis mi-janvier un procès devant le tribunal correctionnel de l'Assistance publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) pour "homicide involontaire" et "non-assistance à personne en péril", dans le cadre de la disparition d'un patient à l'hôpital de la Conception.

Retrouvé mort 15 jours après sa disparition dans l'hôpital

Le 19 août 2019, Jean, âgé de 72 ans, a rendez-vous dans cet hôpital marseillais pour suivre son traitement contre un cancer détecté l'année précédente. Atteint par des troubles de l'orientation, le patient est accompagné en taxi. Pris par d'autres courses, son chauffeur le laisse entre les mains du personnel, mais le vieil homme finit par se retrouver seul.

Il s'égare dans l'hôpital et demeure introuvable.

Des fouilles sont effectuées dans le bâtiment, sa famille lance un appel à témoins, sans succès. Ce n'est que 15 jours plus tard, suite à des plaintes de patients en raison d'une odeur insupportable, que son corps est retrouvé dans un étage désaffecté.

"Ils ont tué mon père"

Trois ans et demi plus tard**,** le fils de la victime, lui aussi prénommé Jean, reste hanté par la mort de son père. "Le soir j'ai du mal à m'endormir. Je pense à lui tous les matins. Il a été enfermé en ce se sentant abandonné, il a dû ressentir ce mal-être, en plus de la faim et de la soif... Je ne pense qu'à ça, que justice soit rendue" témoigne-t-il au micro de France Bleu Provence.

Car Jean est en quête de vérité. "Quand je lis le rapport d'autopsie, je lis que mon père a été retrouvé desséché comme une momie, plein de vers. Ce n'est pas normal qu'il puisse se passer des choses comme ça en France. On abandonne les gens comme ça dans un hôpital ?"

Le fils est en colère. "Ils ont tué mon père. Ils l'ont laissé pourrir." Il pointe des recherches bâclées : "S'ils avaient pris une brigade cynophile, ils auraient ouvert la seule porte fermée de l'étage désaffecté"

Il dénonce aussi une mauvaise surveillance de son père à son arrivée à l'hôpital, alors même que sa fragilité mentale était connue : "Il était vraiment vulnérable, comme un enfant... Imaginez qu'il s'agissait d'un enfant... On aurait laissé un petit mourir à cause de mauvaises recherches".

L'AP-HM répond avoir déployé "tous les moyens"

La perspective de voir l'AP-HM poursuivie soulage Jean, qui veut que "ça n'arrive plus jamais". De son côté, l'AP-HM indique n'avoir à ce jour "reçu aucune notification de la justice", et rappelle avoir à l'époque déployé "tous les moyens de signalement et de recherche".