Apprenti décédé dans une concession Renault à Toulouse : la justice se prononce ce lundi

Un apprenti qui meurt sur son lieu de travail. Ce drame s'est produit en octobre 2017, dans une concession Renault de l'avenue des Etats-Unis à Toulouse. Grégory Salvador venait d'avoir 18 ans. Il est décédé après avoir été blessé à la tête près d'un pont élévateur. La justice doit rendre son délibéré ce lundi.

Un jeune homme appliqué, passionné de mécanique

Grégory Salvador était originaire d'Eauze dans le Gers, où il vivait sa famille. Ce jeune homme, passionné de moto-cross et de mécanique, avait réussi à décrocher un contrat de professionnalisation au CFA de Muret, en alternance avec ce garage-concession Renault Retail de l'Avenue des Etats-Unis à Toulouse. Grégory n'y travaillera que cinq semaines, jusqu'au jour de l'accident le 23 octobre 2017.

Ce jour-là, son tuteur habituel n'est pas présent. Grégory est donc chapeauté par un autre collègue avec qui il doit réparer une voiture. Il la hissent sur un pont élévateur, mais une traverse est bloquée. Grégory et ce mécanicien se mettent donc chacun d'un coté pour tenter de faire bouger la pièce de plus de 80 kilos. Mais elle se débloque brutalement et frappe Grégory en pleine tête. Il décède quelques dizaines de minutes plus tard au CHU de Toulouse.

Un accident qui aurait pu être évité pour l'avocate de la famille

Pour Maître Laurie Dupont-Rauzy, l'avocate de la mère et des trois frères de Grégory, "cet accident n'aurait jamais dû arriver." Selon elle, "si les salariés avaient été suffisamment formés, ils auraient su qu'une traverse doit être manœuvrée par une seule personne. A aucun moment ils n'auraient forcé et à aucun moment, il ne s'y seraient mis à deux. La famille de Grégory souhaite que ce type d'accident n'arrive plus et qu'il y ait davantage de formation pour le personnel de Renault Retail. _S'il y avait eu une réelle formation, on n'en serait pas là aujourd'hui._"

Le directeur du garage n'a pas été inquiété : c'est la filiale du groupe Renault Retail qui était poursuivie pour homicide involontaire à l'audience il y a deux semaines. L'avocat de Renault a évoqué un vice de fabrication sur le pont élévateur. Mais pour l'avocate de la famille de Grégory, Renault n'a pas suffisamment assuré la sécurité de ses employés.

Le procureur de la République aussi estimé que Renault aurait dû mieux former ses effectifs et faire de vérifications plus régulières du matériel. Il a demandé à ce que Renault Retail soit condamnée pour homicide involontaire et a requis une amende de 85 000 euros.