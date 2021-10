La justice donne de nouveau raison à Luc Besson face à la Fédération de la chasse de l'Orne

La cour d'appel de Caen a une nouvelle fois débouté la fédération de la chasse de l'Orne face au cinéaste. Elle lui réclamait plus de 100 000 euros de dédommagement pour des dégâts commis sur les champs voisins de la propriété de Luc Besson à la Trinité-des-laitiers par du gibier en liberté.

Maître Jean-Marc Descoubès, l'avocat de Luc Besson le martèle : "Il a toujours refusé qu'on chasse chez lui et il en le droit". La cour d'appel a donc donné raison au cinéaste qui est "très heureux de cette décision" et considère que c'est une victoire "pour lui et pour les animaux," indique son avocat. Les cerfs pourront donc continuer à vivre en liberté sur la propriété du réalisateur, 84 hectares à la Trinité-des-laitiers, dans l'Orne.

La fédération de l'Orne espérait pourtant plus de 100 000 euros de réparations, c'est-à-dire la somme qu'elle a déjà dû verser à plusieurs exploitants agricoles voisins de Luc Besson. Leurs parcelles avaient été endommagées par du gros gibier et la loi prévoit que dans ce cas, c'est à la fédération de la chasse d'indemniser les agriculteurs. Mais la justice a de nouveau considéré qu'on ne pouvait pas prouver que les cervidés à l'origine de ces dégâts venaient bien du domaine de Luc Besson. Une décision qui confirme le jugement déjà rendu il y a près de 3 ans en première instance. Luc Besson n'aura donc rien à verser à la fédération mais celle-ci devra lui rembourser ses frais de justice.

La fédération de la chasse de l'Orne a désormais deux mois pour contester cette décision en cassation.