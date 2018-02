Nice, France

A Nice, les tribunaux sont de plus en plus souvent sollicités sur les conditions d'accueil ou de renvoi des migrants. Ils sont toujours plus nombreux à être reconduits à la frontière : 49 000 reconduites en 2017 en Italie selon la préfecture des Alpes-maritimes. Le secteur de Menton et surtout la vallée de la Roya sont les principaux lieux de passage des migrants venus d'Italie.

Mercredi 21 février, le tribunal administratif de Nice avait été saisi cette fois par 23 églises et associations de défense des migrants dont Amnesty, la Cimade, Médecins sans frontières, qui dénonçaient le non-respect des conditions d'accueil des migrants mineurs non accompagnés. Plusieurs associations tentent depuis 2 ans de prouver que les pouvoirs publics ne respectent pas totalement les droits des réfugiés et que les reconduites sont expéditives.

Le statut de mineur impose une réglementation particulière. Selon les avocats qui défendaient une vingtaine de jeunes soudanais, érythréens et égyptiens interpellés lors d'un contrôle à la gare de Menton, ces règles telles que l'accès à un interprète et la possibilité de déposer une demande d'asile n'ont pas été proposées.

Le préfet des Alpes Maritimes est venu fait exceptionnel défendre ces renvois en personne à la barre du tribunal mercredi . Des mesures prises en accord selon lui avec les procédures administratives. Georges-François Leclerc a assuré que ces jeunes n'étaient pas en situation "de détresse"ce qui aurait nécessité une prise en charge particulière.

Le tribunal administratif de Nice a suspendu le renvoi de 19 mineurs mais n'a pas donné d'injonction au préfet.