La justice enterre le projet de Center Parcs à Poligny dans le Jura

Cette fois c'est sûr : il n'y aura pas de Center Parcs à côté de Poligny dans le Jura. Après dix ans de polémiques et de procédures, la justice administrative retoque le projet. Elle a rendu sa décision ce mercredi.

Le projet de Center Parcs à côté Poligny (Jura) est mort et enterré, par la décision de la cour administrative d'appel de Nancy rendue ce mercredi. Elle rejette la modification du plan local d'urbanisme (PLU), qui rendait constructible une zone de 89 ha au coeur de la forêt, pour installer ce parc touristique. La cour administrative d'appel confirme donc l'arrêt du tribunal adminstratif de Besançon du 23 mars 2017, qui annulait déjà la délibération de la communauté de communes Arbois Poligny sur la modification du PLU.

400 cottages prévus en pleine forêt

Cette seconde décision de justice met fin à dix ans de polémique, de mobilisation et de bras de fer entre les élus porteurs du projet, et les opposants regroupés dans l'association Le Pic noir. Ce Center Parcs devait s'étaler sur 89 hectares en pleine forêt, avec 400 cottages et 2000 personnes... entre deux zones classées Natura 2000.

A priori pas de recours devant le Conseil d'Etat

Il était évalué à 250 millions d'Euros, avec plus de 300 emplois promis à l'époque, selon le maire de Poligny, Dominique Bonnet. Mais désormais le groupe Pierre et Vacances, qui possède les Center Parcs, est en difficulté. Et le tourisme a changé. Contacté par France Bleu Besançon, Dominique Bonnet confie qu'il va consulter les autres élus avant de prendre une décision, mais qu'il ne devrait pas saisir le Conseil d'Etat. De leur côté, les opposants au Center Parcs restent vigilants contre un éventuel autre projet.

