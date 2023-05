"La justice est en burn-out" : le cri d'alarme du tribunal de Lille

A Lille, il faut attendre en moyenne 8 à 10 mois pour obtenir une date d'audience auprès d'un juge des affaires familiales, pour un divorce ou une demande de pension alimentaire par exemple. Des délais importants dus à un manque d'effectifs et de moyens financiers d'après Florent Méreau, bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Lille.

"Le garde des sceaux a annoncé une augmentation du budget mais une grande partie, et c'est normal, est consacrée aux prisons. Mais force est de constater que la justice est le parent pauvre de la Justice en France", déplore le bâtonnier.

"La Justice est en burn-out"

Autre problématique : "En Europe, pour 100 000 habitants il y a 22 juges. En France on en compte 11 en moyenne, et à Lille, pour une raison que l'on ne s'explique pas, il n'y a que 8 juges", souligne Florent Méreau.

Une situation qui ne permet plus aux professionnels de la justice de faire leur métier dans de bonnes conditions selon Servane Squedin-Parola, avocate au Barreau de Lille. "Nous faisons face à des gens qui sont dans des situations très compliquées, des parents qui se déchirent face à leurs enfants. Et à cause du manque d'effectifs et des délais longs, on ne peut pas les accompagner correctement. La Justice est en burn-out", conclut l'avocate.