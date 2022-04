"La justice est souvent incomprise" : les audiences filmées devraient commencer au printemps

C'est une révolution qui se prépare dans les tribunaux. Certaines audiences vont être filmées dans un cadre précis. Une convention a été signée entre le ministère de la Justice et France Télévisions, mercredi 31 mars. Aucune retransmission en direct mais des images diffusées ultérieurement, notamment pour faire de la pédagogie. Une mesure défendue par le Garde des Sceaux dans le cadre de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. "C'est important de mieux faire connaître et mieux faire comprendre l'institution judiciaire", estime Franck Lavoué, bâtonnier du barreau de Châteauroux. Reste à voir si le procédé sera efficace.

On a forcément davantage confiance dans un système qu'on comprend mieux plutôt que dans un système opaque

La justice doit se rendre plus accessible aux citoyens. Les procédures sont encore souvent difficiles et mal comprises. Les délais pour un jugement sont aussi souvent sources de crispations. "La justice a besoin du temps pour rendre une décision de qualité", rappelle Franck Lavoué.

Faut-il souhaiter une justice plus rapide ? Pas nécessairement. Mais le recrutement de collaborateurs est indispensable. "La justice souffre depuis trop longtemps de sous-effectifs chez les magistrats et les greffiers. Des efforts budgétaires sont faits mais on ne rattrapera pas en une ou deux années un retard qui s'est accumulé", souligne le bâtonnier de Châteauroux. "Ici, il manque essentiellement des greffiers et des personnels de greffe. Ils sont sous tension, ils ne peuvent pas fournir la qualité de travail qu'ils souhaiteraient", ajoute-t-il.