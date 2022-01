L'examen de la troisième demande de remise en liberté de Cédric Jubillar vient de débuter à Toulouse

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Toulouse examine, à huis-clos, ce mardi la troisième demande de remise en liberté de Cédric Jubillar. Accusé du meurtre de sa femme Delphine, il clame son innocence depuis sa mise en examen en juin dernier et son placement en détention provisoire.

C'est la troisième demande de libération en quatre mois. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Toulouse examine ce mardi une nouvelle demande de remise en liberté de Cédric Jubillar, le mari de Delphine. L'infirmière tarnaise a disparu depuis plus d'un an. L'homme de 33 ans est accusé de son meurtre, mais clame son innocence. Il est emprisonné à la maison d'arrêt de Seysses depuis juin dernier.

L'audience a débuté à 12h20 et n'est pas publique. L'audience se déroule en plus à huis-clos, après décision de la chambre de l'instruction. Le dossier est donc examiné par les parties sans journaliste dans la salle. Trois avocats des parties civiles sont présents, Mes Laurent De Caunes, Laurent Nakache-Arfi et Laurent Boguet. Ils représentent la famille de Delphine Jubillar ainsi que les enfants du couple. Le frère de la victime est présent dans la salle, comme lors des deux premières audiences.

Les avocats de Cédric Jubillar de plus en plus en confiants

Les avocats de la défense se veulent confiants pour cette nouvelle audience. Des éléments à charge du dossier semblent se dégonfler. Cédric Jubillar a également été entendu sur le fond du dossier sans qu'aucun élément décisif pour l'enquête apparaisse d'après ses avocats.

