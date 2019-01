La justice fait sa rentrée solennelle au Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio

Moins d'atteintes aux biens mais plus d'atteintes aux personnes

Selon les statistiques, la délinquance diminue en Corse du sud. Les atteintes aux biens baissent de 5 % par rapport à 2016, et le taux d'élucidation progresse. En revanche, les atteintes aux personnes progressent légèrement . Les violences intra-familiales constituent la plus grosse part des infractions : 41 % du total des violences recensées.

On observe également une légère progression des infractions économiques et financières. Par ailleurs, les affaires de trafic de stupéfiants prennent, comme à Bastia, une part de plus en plus importante.

Concernant le volet civil de la juridiction, l'activité est en hausse. Et les affaires sont aujourd'hui traitées dans des délais de plus en plus en brefs.

Selon Véronique Imbert, la présidente du Tribunal de Grande instance d'Ajaccio, le volume d'affaires enregistrées par la juridiction n'est pas en hausse, à l'inverse du nombre de dossiers traités. On note une réduction minime du délai de traitement des dossiers, c'est donc le temps que met la justice pour apporter une réponse aux justiciables. Selon la magistrate un effort dans le traitement des dossiers de successions a été fait, mais aussi ceux relatifs aux affaires familiales, tels que les divorces avec les séparations et la garde des enfants.

Audience de rentrée très solennelle au tribunal de Grande Instance d'Ajaccio © Radio France - Maxime Becmeur

Bilan en trompe l’œil

Pour le pénal, le nombre d'affaires traitées augmente. Mais selon les magistrats, les statistiques restent rassurantes et sont révélatrices d'une certaine sécurité sur le territoire. Selon le procureur de la république d'Ajaccio, la vigilance reste de mise dans la lutte contre la grande criminalité .

Selon le magistrat, le nombre de résolution en hausse dénote une très grande connaissance du terrain de la part des services chargés des enquêtes et un contact qui s'améliore avec la population .

Cette rentrée a été marquée par le mouvement de protestation des avocats et des magistrats qui s'opposent au projet de réforme de la justice, accusé de favoriser une fracture numérique entre les justiciables, selon qu'ils aient ou non accès à l'outil internet, désormais utilisé dans de nombreuses procédures.