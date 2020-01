La justice juge irrecevable deux plaintes déposées contre la municipalité Piolle à Grenoble

La doyenne des juges d'instruction a suivi l'avis du procureur de Grenoble et classé sans suite deux plaintes déposées par deux grenobloises proches d'Alain Carignon, contre la municipalité d'Eric Piolle.

Grenoble, France

C'est un épisode de plus dans la bataille des municipales qui se joue aussi, à Grenoble, sur le plan judiciaire. La doyenne des juges d'instruction a choisi d'aller dans le sens du procureur de Grenoble. Ce dernier avait qualifié d'"irrecevables" les deux plaintes déposées par deux personnes se présentant comme "citoyennes grenobloises". L'une visait l'organisation de la fête des tuiles, l'autre la vente des locaux du crédit agricole.

Selon le procureur, "les plaignantes n'ont pas obtenu l'autorisation du tribunal administratif requise pour agir en justice pour défendre les intérêts de la commune, d'une part, et, d'autre part, les faits relatifs à la fête des tuiles font l'objet d'une enquête dirigée par le parquet de Valence."

Ces derniers mois, ces deux plaintes ont été relayées par les proches d'Alain Carignon et défendues par l'avocat grenoblois Maitre Bernard Bouloud qui a toujours affirmé qu'il agissait en tant qu'avocat et non pas en tant qu'ami de l'ancien maire de Grenoble, aujourd'hui candidat aux scrutin de mars.