La justice limousine, une des plus efficaces de France selon le 1er Président de la cour d'appel de Limoges

Onze nouveaux magistrats font leur rentrée ce mercredi à la cour d'appel de Limoges. Il s'agit essentiellement de remplacements et d'un poste supplémentaire, assuré par un magistrat honoraire retraité. De quoi assurer les missions de la cour d'appel dont le ressort s'étend sur les trois départements limousins (Haute-Vienne, Corrèze, Creuse) et quatre juridictions (Limoges, Tulle, Brive, Guéret).

Selon Philippe Delarbre, premier Président de la cour d'appel, la justice en Limousin a les moyens de fonctionner : "La justice en Limousin est une justice de qualité avec des délais assez rapides sur l'ensemble des processus."

Entre 4 et 6 mois de délais

Malgré une année 2020 marquée par la crise sanitaire et la longue grève des avocats, les délais restent sont inférieurs à six mois pour une affaire traitée en première instance, en correctionnelle dans un tribunal judiciaire. En cas d'appel, le traitement est en moyenne inférieur à quatre mois. "Des délais excellents comparé au niveau national, où l'on peut atteindre jusqu'à 12, 15 voire 18 mois", poursuit Philippe Delarbre pour qui cette situation s'explique avant tout par "la taille plus raisonnable" des juridictions, "c'est plus facile et elles sont plus réactives".

Le nombre de magistrats, le fait que la quasi-totalité des postes sont pourvus, permet également de "rendre une justice dans de bonnes conditions".

A noter enfin, le recours plus importants aux procédures plus rapides comme les comparutions avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), "ça permet d'associer la personne à son jugement".