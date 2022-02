La justice nantaise continue de souffrir grandement d'un manque de moyens humains

Franck Bielitzki et Renaud Gaudeul, respectivement président du tribunal de Nantes et procureur de la République de Nantes.

"La situation du tribunal de Nantes est l'une des plus dégradées de France", voilà ce que répond Renaud Gaudeul, le procureur de la République de Nantes, au moment d'évoquer les moyens humains avec lequel la juridiction compose. Un territoire pour 1 million d'habitants.

Une justice pas assez rapide faute de personnel suffisant

Et le président du tribunal d'abonder en se référant sur la moyenne européenne : il faudrait 186 magistrats professionnels à Nantes, ils sont 51. Alors comme ses collègues président de tribunal, Franck Bielitzki s'est appuyé sur des critères communs pour faire un diagnostic. "Ce que la Chancellerie n'a pas fait en dix ans, la collectivité des présidents l'a fait en six mois", affirme-t-il. Et le chiffre transmis il y a peu au ministère de la Justice est moins "gourmand" que la centaine de postes qu'il faudrait créer pour se rapprocher de la moyenne européenne. Il demande 24 postes de magistrats. "On est sur 42% de nos effectifs manquants, quand la moyenne nationale est fixée à 35%. Donc oui, le tribunal de Nantes est bien moins doté."

Au rythme des gens formés, selon lui, dans cinq ans, cet objectif de 24 postes supplémentaires pourrait être atteint. Il faudrait aussi recruter 40-50 greffiers, qui épaulent les magistrats. "On pourrait ainsi avoir un juge des libertés et de la détention en plus, un juge aux affaires familiales supplémentaire pour raccourcir nos délais de traitement par exemple pour un dossier de révision de pension alimentaire. On est aujourd'hui à 15 mois", détaille-t-il. Une justice qu'il aimerait plus réactive. Il cite aussi les 240 dossiers passés par l'instruction et qui sont toujours en attente d'une date de jugement.

"Si on résorbait ces stocks que l'on traîne comme un boulet, on serait plus efficace dans les délais de nos réponses pénales" - le procureur de Nantes

"Si on résorbait ces stocks que l'on traîne comme un boulet, on serait plus efficace dans les délais de nos réponses pénales", poursuit le procureur, qui reconnaît que c'est regrettable pour les victimes et que certains auteurs aussi se plaignent de cette lenteur. "C'est un frein à la réinsertion", souligne-t-il.

Les deux hommes saluent cependant l'arrivée d'une quinzaine de contractuels "d'une aide extrêmement efficace" dixit le procureur. Au pôle social, au civil, ainsi aujourd'hui les stocks de dossier ont diminué de 30%.

Mais il existe cependant quelques marges de manœuvre reconnaissent les deux hommes. Pour éviter qu'un dossier ne traîne trop, au pénal, se multiplient les recours aux alternatives aux poursuites avec des amendes, des stages de citoyenneté ou encore des travaux d'intérêt général. Il y aussi le développement des CRPC, les comparutions de reconnaissance préalable de culpabilité, le "plaider-coupable", à la française. Des dispositifs qui évitent d'attendre une date d'audience et qui répondent à des critères précis : reconnaître les faits, des faits pas trop graves et/ou avec un préjudice facile à déterminer, etc.

Hausse très importante des violences intrafamiliales

Parmi les grandes tendances de cette année 2021, il y a la hausse des affaires liées aux violences intrafamiliales. Elles ont explosé en cinq ans : +45% pour le nombre d'affaires traitées par le parquet. "C'est considérable" pour le procureur qui a de plus en plus recours au bracelet anti-rapprochement pour géolocaliser le conjoint ou ex-conjoint violent. A 22 reprises l'an passé avec un sérieux coup d'accélérateur lors d'une dernier trimestre. Concernant les téléphones grave danger, 35 sont en service actuellement, deux fois plus que cet été. Un pôle famille devrait bientôt voir le jour avec notamment cinq magistrats véritables spécialistes des dossiers de violences conjugales et de protection des mineurs.

Autre tendance bien à la hausse, les affaires liées aux trafics de stupéfiants. Une augmentation qui "résulte" selon les mots du procureur "de l'action des services de police et de gendarmerie". Ils font toujours la chasse aux gros réseaux et aux consommateurs de drogue, mais en parallèle, ils intensifient depuis quelques mois des opérations visant des points de deal. Il s'agit de réseaux de plus petite envergure avec des personnes souvent jugées en comparution immédiate pour une sanction plus rapide. "Trop tôt" cependant pour avoir un bilan, mais "ça gêne, ça entrave les trafics" selon le procureur. fa