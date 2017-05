La justice ne reconnait pas le préjudice d’anxiété pour exposition à l'amiante aux salariés de Baccarat

Les 130 salariés de la cristallerie de Baccarat ont été déboutés de leur demande de préjudice pour exposition à l’amiante. La décision a été rendue ce jeudi 11 mai par les Prud'hommes de Nancy. Les juges ont en effet estimé que les preuves de l’exposition à l’amiante n’étaient pas réunies

Dans ces dossiers, des gens sont décédés ; Ils ne profiteront jamais de la reconnaissance de leur préjudice" - Bernard Leclerc, président de l'ADEVA

La décision des juges prud’homaux ne surprend pas outre mesure Bernard Leclerc, le président de l'ADEVA, l'association des victimes de l'amiante. Il annonce d’ores et déjà qu’il va faire appel et il sait que les plaignants obtiendront gain de cause à la fin mais il dénonce des procédures trop lentes et trop longues.

« Une fois de plus, le tribunal des prud’hommes de Nancy ne suit pas les arrêts de la cour de cassation qui, elle reconnait systématiquement nos bons droits. On a été exposé à l’amiante, on doit donc être reconnus or il va falloir une fois de plus aller devant la cour d’appel pour faire valoir nos droits. Il faut savoir que dans ces dossiers, nous avons des gens qui sont décédés et qui ne profiteront jamais de la reconnaissance de leur préjudice ».

Bernard Leclerc, président de l'ADEVA 54 © Maxppp - Maxppp

Ce n’est signe d’une bonne démocratie" - Eric Rogue secrétaire du CE de la cristallerie de Baccarat

Eric Rogue ne cache pas sa colère. Le secrétaire CGT du comité d’établissement de la cristallerie de Baccarat estime que la justice doit prendre ses responsabilités. « La France est le 47ème pays au niveau des moyens de la justice et ça se vérifie dans ce dossier, nous allons avoir une date pour un procès en appel en 2018 ou en 2019 à cause de l’encombrement des tribunaux. Ce n’est pas signe d’une bonne démocratie ».

Au total 290 salariés de la manufacture de Baccarat demandent réparation devant la justice. Ils réclament 30.000 euros de dommages et intérêts. Les demandes de 117 salariés ont été jugées au mois de février dernier. Le jugement devrait être rendu au mois d'octobre prochain. Dans une affaire similaire, la justice avait donné raison aux anciens salariés de l’usine Trailor à Lunéville. Ils avaient obtenu chacun 10.000 euros.