Une victoire pour le Secours populaire d'Hayange face au maire FN Fabien Engelmann. Le tribunal de grande instance de Thionville ordonne en référé à la commune de rétablir le gaz et l'électricité dans le local de l'association caritative. Elle en était privée depuis 15 mois, depuis le 30 septembre 2016, parce que le maire frontiste veut expulser le Secours Populaire qu'il accuse d'être politisé. Il a engagé une procédure en justice. Lors de l'audience de ce mardi après-midi, la justice a également demandé à la commune d'Hayange de réinstaller l'enseigne du Secours populaire sur la façade du local. La mairie d'Hayange doit aussi payer 1.500 euros d'amende à l'association.

Au palais de justice de Thionville, la Présidente du secours Populaire d'Hayange, Anne Duflot-Alliévi, laisse éclater sa joie: "Nous sommes heureux parce que ce n'était pas du tout une décision juste. Il fait froid. J'ai une bénévole qui fait tout le temps des bronchites. Tout le monde a les pieds gelés. Et puis on ne peut pas offrir de café à nos bénéficiaires. C'est la victoire de l'humain et de la justice contre l'inhumanité et contre la haine".

Mais le maire FN d'Hayange dénonce toujours des militants politisés, même s'ils s'en défendent. Fabien Engelmann ne compte pas en rester là, il veut faire appel: "C'est un appel au squat. En France, on a le droit d'occuper dans l'illégalité les locaux d'une commune et c'est les contribuables et la collectivité qui doivent payer le gaz, l'électricité, l'eau pour une association politisée. Bien évidemment avec mon avocat, nous allons faire appel".

L'appel ne suspendra pas la décision de justice qui doit être exécutée tout de suite, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour. En attendant, le Secours Populaire savoure sa victoire et va la fêter mercredi et jeudi avec ses bénévoles et ses 1.000 bénéficiaires.