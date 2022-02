La justice ordonne l'expulsion du cirque de Rome à Saran dans le Loiret

Par décision en référé, le tribunal d'instance d'Orléans a prononcé, ce mardi 15 février, l'évacuation du cirque de Rome, installé depuis le 8 février sur la Z.A des Portes du Loiret à Saran. Le conseil départemental du Loiret avait saisit la justice pour demander son expulsion car selon lui il s'était installé sans autorisation sur un terrain lui appartenant.

Risque de péril imminent

Dans son jugement, le tribunal d'instance indique que "le secteur sur lequel s'est installé le cirque n'est pas conçu pour accueillir du public et un nombre de camions et de caravanes aussi important que l'ensemble constitué par l'exploitation du cirque de Rome". Le tribunal poursuit "cela caractérise non seulement _un trouble illicite à l'ordre public_, mais surtout, un risque de péril imminent auquel il convient de mettre immédiatement fin."

Le juge des référés ordonne à Solovich Dumas, l'exploitant du cirque de Rome, "de quitter immédiatement les lieux qu'il occupe illégalement", sous peine d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement. Lors de l'audience le conseil départemental du Loiret avait demandé que cette astreinte soit fixée à 5000 euros par jour.

Le recours à la force publique autorisé

La justice, dans son jugement, ordonne, "faute d'exécution spontanée de la décision", l'expulsion immédiate du cirque et des véhicules présents sur le terrain, avec "au besoin, l'assitance de la force publique".

Le cirque de Rome avait prévu de rester dans la métropole d'Orléans jusqu'au 20 février, et de proposer des représentations les lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche après-midi pendant toutes les vacances scolaires. D'ores et déjà le patron Solovich Dumas annonce qu'il a bien l'intention de rester sur place.