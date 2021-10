La justice ordonne l'évacuation de la centrale de Gardanne

Dans sa décision rendue ce mardi, le tribunal d'Aix-en-Provence ordonne d'évacuer le site de la centrale de Gardanne occupé depuis huit jours par une cinquantaine de grévistes et anciens salariés licenciés. Le jugement est assorti d'une astreinte de 2.000 euros par personne et par jour.

Huit jours après le début du bras de fer entre Gazel Energie et la CGT sur l'avenir de la centrale de Gardanne, la justice ordonne "l'évacuation immédiate" du site. "On est encore une cinquantaine à se relayer sur place", indique Nadir Hadjali, de la CGT, joint par France Bleu Provence. Pour le syndicaliste, "il n'y a pas d'occupation de la centrale mais une mise en sécurité" après des pannes et incidents à répétition dans ce site classé Sévéso.

Sur France Bleu Provence, Nadir Hadjali ne commente pas la décision du tribunal d'Aix-en-Provence, "la décision est ce qu'elle est", mais il demande une table ronde avec Gazel Energie et les représentants de l'État pour reprendre le travail sur l'unité 4 biomasse à l'arrêt et évoquer l'avenir de l'ancienne centrale à charbon. "On est prêt à discuter avec tout le monde. Pour que la tranche biomasse fonctionne de façon pérenne, il faut un outil industriel supplémentaire sur ce site".

La décision de justice est assortie d'une astreinte de 2.000 euros par personne et par jour. En théorie, l'usage à la force publique est autorisée.