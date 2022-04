La justice ordonne l'expulsion de sans-abris installés dans le centre commercial des Halles Chatelet à Orléans

Le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans ordonne l'expulsion, avec recours à la force publique, d'une vingtaine de sans-abris qui squattaient le centre commercial depuis plusieurs mois. C'est la mairie d'Orléans et le syndicat des copropriétaires des Halles qui ont saisi la justice.

Seize personnes étaient visées par une action de la mairie d'Orléans et des copropriétaires des Halles Chatelet, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, ce vendredi 8 avril.

Valable pendant deux mois

Sont précisément concernés "le Hall Est du centre et les abords du centre commercial (place du Châtelet, square du Châtelet)" détaille la décision de justice.

Dans son ordonnance, le juge précise que cet ordre sera valable durant deux mois, un délai plus long que ce que demandaient la mairie et les copropriétaires du centre commercial. Car, selon la ville, la justice constate qu'à plusieurs reprises, ces sans-abris, dont le plus jeune a 19 ans, "sont revenus après avoir été amiablement invités à quitter les lieux".

Pas d'étonnement mais des regrets

Maitre Gaelle Duplantier, l'une des avocates présente à l'audience ce vendredi 8 avril, conseil d'une des personnes visées par la demande d'expulsion, ne s'étonne pas du jugement, mais regrette, qu'aucune solution d'hébergement n'ait pu lui être proposée. "On ne conteste pas qu'il n'a rien à faire là, mais c'est un garçon qui a 26 ans, qui vit avec son chien. _Il ne demande qu'à pouvoir rebondir_" affirme-t-elle "mais on ne lui a pas proposé de solution".

L'expulsion sans alternative n'est alors pas une solution : "On va les expulser, ils vont aller ailleurs, où ils feront peut-être l'objet de nouvelles procédures, je ne l'espère pas".

La mairie d'Orléans, par la voix du premier adjoint au maire Florent Montillot, en charge de la sécurité, assure que les services sociaux ont pris contact avec ces sans-abris dès le mois de mars, pour leur proposer des solutions d'hébergement.

Des solutions adaptées ?

Mais voilà, jeune homme que défend Maitre Gaelle Duplantier par exemple, ne peut en effet pas confier son chien, qui n'est pas accepté dans les logements.

La moitié environ auraient accepté, selon lui. Pour les autres, il assure que le recours à la force sera bien requis, comme la justice désormais l'y autorise, mais pas dans les heures qui viennent.

Pour l'avocat de la ville, cette situation n'était plus tenable, de toute façon. "Il fallait que la tranquillité publique revienne dans cette halle" estime Maitre Thomas Maitrot. "Il y avait de vraies nuisances pour les commerçants".