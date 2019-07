La justice ordonne la confiscation de son cheptel à un éleveur de bovins de Cossé-en-Champagne

Cossé-en-Champagne, France

"Cela fait 10 ans que ça dure" dit à l'audience, la présidente du tribunal. Face à un elle, un homme de 61 ans, chemisette bleue à carreaux et moustache blanche. Cet éleveur de volailles et de bovins est convoqué devant le tribunal car toutes les procédures administratives et les mises en demeure n'ont pas permis de mettre fin à une situation compliquée. Il est reproché à cet agriculteur mayennais de laisser ses vaches dans des champs non clôturés. Et il arrive régulièrement de voir des bovins en divagation dans cette petite commune en bordure du département de la Sarthe. Il y a aussi des problèmes au niveau de l'entretien des animaux. Certaines bêtes ne sont pas vaccinées. Selon la présidente, "les champs sont très sales, une véritable décharge à ciel ouvert. Les litières ne sont pas propres dans les étables."

Des cadavres retrouvés sur l'exploitation

A deux reprises, les services de l'Etat constatent la présence de cadavres d'animaux. Un charnier avec des os de bovins est aussi découvert. La règle est d'enlever les cadavres 48h. L'éleveur s'explique : "lorsque l'équarrisseur ne vient rapidement, moi je brûle les cadavres". Des explications qui interpellent la présidente : "je n'aurais pas envie de retrouver un steack de vos animaux dans mon assiette !".

Pour expliquer les difficultés à gérer son cheptel, l'éleveur avance des problèmes de santé depuis quatre ans avec notamment une longue hospitalisation. Je ne remarche que depuis quatre mois. La présidente rétorque "il faut peut-être arrêter votre activité monsieur". Et le procureur d'insister : "vous convenez que vous n'y arrivez pas ?". L'homme semble dépassé, il envisage de prendre sa retraite fin 2020.

Le tribunal a condamné l'agriculteur mayennais à 2400 euros d'amende avec confiscation de l'ensemble du cheptel et interdiction de détenir des bovins pendant trois ans.

Le prévenu à dix jours pour faire appel de cette décision du tribunal correctionnel de Laval.